Армения заключила с Италией программу военного сотрудничества

Представители Минобороны Армении в ходе визита в Рим заключили с коллегами из Италии ежегодную программу военного сотрудничества. Встречи делегаций проходили во вторник и среду.

Армения и Италия оформили программу военного сотрудничества, рассчитанную на один год. Об этом рассказали в Минобороны республики.

Документ был подписан на консультациях представителей министерств обороны двух стран, прошедших в Риме 19-20 марта.

На встрече также состоялось обсуждение развития взаимодействия между Ереваном и Римом в оборонной сфере.