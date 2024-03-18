Армения заключила с Италией программу военного сотрудничества

Представители Минобороны Армении в ходе визита в Рим заключили с коллегами из Италии ежегодную программу военного сотрудничества. Встречи делегаций проходили во вторник и среду.
Армения и Италия оформили программу военного сотрудничества, рассчитанную на один год. Об этом рассказали в Минобороны республики.
Документ был подписан на консультациях представителей министерств обороны двух стран, прошедших в Риме 19-20 марта.
На встрече также состоялось обсуждение развития взаимодействия между Ереваном и Римом в оборонной сфере.