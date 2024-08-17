Вестник Кавказа

Какую диету нужно соблюдать, чтобы стареть медленнее?

Какую диету нужно соблюдать, чтобы стареть медленнее?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Питание – один из важнейших компонентов физического здоровья. В Минздраве рассказали, какие пищевые привычки нужно соблюдать, чтобы процесс старения замедлился.

Среди специалистов не утихают споры о том, какая диета способствует медленному старению. Тем не менее, все сходятся во мнении, что правильное питание играет большую роль в этом вопросе, рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Она отмечает, что важно сокращать потребление калорий. Это наблюдается в рационе питания долгожителей из Японии, Италии и Греции.

«Речь идет о сокращении всего лишь на 11,9%, то есть условно минус один бутерброд с колбасой. Подобное умеренное ограничение способствует здоровому старению и необходимо для ключевых геропротекторных эффектов низкокалорийной диеты»

- Ольга Ткачева

Специалист выделила вещества в продуктах, в которых выявили антивозрастной эффект:

  • Фитезином (яблоки, персики, овощи);
  • Ресвератролом (красная смородина, клюква, брусника);
  • Уролитином А (гранат, орехи).

В рационе пожилого человека важны не только вещества с антивозрастным эффектом, но и другие ингредиенты.

  • Белки (мясо, рыба, морепродукты);
  • Растительная клетчатка (овощи и фрукты);
  • Молочные и кисломолочные продукты (молоко, кефир, творог).

Ткачева добавила в разговоре с порталом Роспотребнадзора «Здоровое питание», что пожилым людям не стоит забыть про специи, которые не только делают блюдо вкуснее, но и обладают множеством полезных свойств.

«На фоне изменений костей черепа и мышечного тонуса, а также снижения слюноотделения с возрастом восприятие вкуса меняется. Вкус и обоняние постепенно слабеют, и в результате блюда теряют былую привлекательность. Вернуть ее и улучшить аппетит поможет добавление таких приправ, как чеснок, перец, базилик, душица, корица и другие ароматные специи»

- Ольга Ткачева

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