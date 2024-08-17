Какую диету нужно соблюдать, чтобы стареть медленнее?

Среди специалистов не утихают споры о том, какая диета способствует медленному старению. Тем не менее, все сходятся во мнении, что правильное питание играет большую роль в этом вопросе, рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Она отмечает, что важно сокращать потребление калорий. Это наблюдается в рационе питания долгожителей из Японии, Италии и Греции.
«Речь идет о сокращении всего лишь на 11,9%, то есть условно минус один бутерброд с колбасой. Подобное умеренное ограничение способствует здоровому старению и необходимо для ключевых геропротекторных эффектов низкокалорийной диеты»
- Ольга Ткачева
Специалист выделила вещества в продуктах, в которых выявили антивозрастной эффект:
- Фитезином (яблоки, персики, овощи);
- Ресвератролом (красная смородина, клюква, брусника);
- Уролитином А (гранат, орехи).
В рационе пожилого человека важны не только вещества с антивозрастным эффектом, но и другие ингредиенты.
- Белки (мясо, рыба, морепродукты);
- Растительная клетчатка (овощи и фрукты);
- Молочные и кисломолочные продукты (молоко, кефир, творог).
Ткачева добавила в разговоре с порталом Роспотребнадзора «Здоровое питание», что пожилым людям не стоит забыть про специи, которые не только делают блюдо вкуснее, но и обладают множеством полезных свойств.
«На фоне изменений костей черепа и мышечного тонуса, а также снижения слюноотделения с возрастом восприятие вкуса меняется. Вкус и обоняние постепенно слабеют, и в результате блюда теряют былую привлекательность. Вернуть ее и улучшить аппетит поможет добавление таких приправ, как чеснок, перец, базилик, душица, корица и другие ароматные специи»
- Ольга Ткачева