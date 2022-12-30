Нового главу Минобразования назначили в Грузии

Главой Минбразования Грузии стал бывший первый замглавы ведомства. Предыдущий министр покинул этот пост на прошлой неделе.

Министерство образования, науки и по делам молодежи Грузии возглавил Александр Цуладзе. О его назначении сообщил на брифинге 2 октября премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Грузии и всю команду за оказанное доверие. Для меня большая честь и ответственность быть членом вашей команды, соратником"

– Александр Цуладзе

Он также поблагодарил бывшего главу ведомства, покинувшего этот пост в конце сентября из-за желания вернуться в частный сектор.

"Я также хотел бы поблагодарить господина Георгия Амилахвари за его деятельность, за все те реформы, за которые он взялся. Надеюсь, что мы продолжим успешно реализовывать эти реформы"

– новый глава Минздрава

С декабря прошлого года по август нынешнего года Цуладзе занимал должность первого замминистра. До этого работал в судах и Высшем совете юстиции.

Цуладзе 40 лет. Выпускник юрфака Тбилисского государственного университета, в котором в 2016 году получил степень доктора юридических наук. Окончил также Римский университет Ла Сапиенца, получив степень магистра права.