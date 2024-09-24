Вестник Кавказа

Производство сахара в Узбекистане наладит Египет

Производство сахара в Узбекистане наладит Египет
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане сахарное производство откроет крупнейший производитель из Египта. Плантации сахарной свеклы появятся в Джизакской области.

Крупнейший производитель сахара в Египте Nile Sugar Company хочет открыть производство в Узбекистане.

Глава Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и гендиректор компании Эмад Фарид обсудили этот вопрос на встрече.

Открыть предприятие и разбить плантации сахарной свеклы египетская компания хочет в Джизакской области. В год на заводе будет изготавливаться 200 тыс т сахара.

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