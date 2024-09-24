Производство сахара в Узбекистане наладит Египет

В Узбекистане сахарное производство откроет крупнейший производитель из Египта. Плантации сахарной свеклы появятся в Джизакской области.
Крупнейший производитель сахара в Египте Nile Sugar Company хочет открыть производство в Узбекистане.
Глава Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и гендиректор компании Эмад Фарид обсудили этот вопрос на встрече.
Открыть предприятие и разбить плантации сахарной свеклы египетская компания хочет в Джизакской области. В год на заводе будет изготавливаться 200 тыс т сахара.