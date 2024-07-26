Китай стал больше интересоваться российскими винами

Доля Китая от всего экспорта вина из России дошла до 10%, что свидетельствует о повышенном интересе к продукции со стороны иностранных партнеров. Особой популярностью пользуются вина из Кубани и Крыма.

Российские вина, особенно из Кубани и Крыма, стали пользоваться большей популярностью у зарубежных импортеров. Так доля Китая достигла 10% от всего вывезенного из России вина, рассказали в РЭЦ.

«Весьма стабильные закупки осуществляет Китай – порядка 10% от российского экспорта. Примерно 40-45% российского винного экспорта – это поставки игристых вин, в то время как оставшаяся часть приходится на тихие и прочие вина»

- РЭЦ

Интерес к отечественному вину у зарубежных партнеров вырос из-за улучшения качества продукции, расширения ассортимента и удачного маркетинга. Кубанские и крымские вина получают высокие места на международных конкурсах, что привлекает внимание импортеров.

Помимо Китая российскими винами активно интересуются Беларусь, Киргизия, Казахстан и Узбекистан. Недавно к ним присоединилась и Абхазия.