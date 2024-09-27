Отель с коворкингом для студентов заработал в Магасе

В Магасе открылся «Смарт отель» с коворкингом для студентов. Также здесь есть гостиная для командных видеоигр. Гостиница стала частью ИТ-кластера республики.

В столице Ингушетии, Магасе открылся «Смарт отель». Здесь созданы идеальные условия для работы, учебы и отдыха, благодаря инновационному подходу к организации пространства.

«Открытие «Smart отеля Магас» стало важным событием для нашей республики и всего Северного Кавказа. Это – часть образовательного ИТ-кластера, в который входят «Академия цифрового развития», «Школа 21» и «Бизнес-акселератор Ингушетии»

– глава региона Махмуд-Али Калиматов

По словам авторов проекта отеля, его основная концепция построена на интеграции высоких технологий и удобства. Также были учтены потребности студентов и молодых специалистов.

Так, здесь рассоложена коворкинг-зона, где студенты и фрилансеры могут сосредоточиться на учебе и работе. Пространство адаптировано для использования ноутбуков и других устройств, а также обеспечено Wi-Fi на высоких скоростях.

Кроме того, отель предлагает специально оборудованные кампус-студии. Эти комнаты оснащены телевизорами и специализированным программным обеспечением.

Важно отметить, что «Смарт отель» стал частью ИТ-кластера Ингушетии. Создание данного кластера было вызвано необходимостью развивать информационные технологии в регионе и привлекать молодые таланты.