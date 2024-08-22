Отель 5* с бассейном на крыше построят в Кисловодске

Новая гостиница откроется через два года в Кисловодске – амбициозный проект реализует крупная международная сеть, рассказали в городской администрации.
Пятизвездочный отель будет работать в центре города. Его построят на месте "Дома связи" – известного здания в стиле советского модернизма.
Гостиница будет состоять из двух корпусов. В здании будет 13-14 этажей, на которых разместятся 243 номера, начиная от стандартных и заканчивая люксами и апартаментами.
Власти города подчеркнули, что архитекторы, проектируя новое здание, стремились вписать его в нынешний облик Кисловодска. Будут соблюдены все градостроительные нормы, культурная уникальность города останется нетронутой.
В администрации уточнили и некоторые детали проекта. Блоки здания будут соединены прозрачными лифтами. Балконы украсит вертикальное озеленение. А на крыше будет действовать открытый бассейн.
Строительство нового объекта займет два года.