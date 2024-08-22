Вестник Кавказа

Отель 5* с бассейном на крыше построят в Кисловодске

Отель 5* с бассейном на крыше построят в Кисловодске
© Фото: Администрация Кисловодска
Гостиницу премиум-класса построят в Кисловодске – самом популярном городе-курорте Кавминвод. В пятизвездочном отеле будут доступны почти 250 номеров, а на крыше расположится бассейн.

Новая гостиница откроется через два года в Кисловодске – амбициозный проект реализует крупная международная сеть, рассказали в городской администрации.

Пятизвездочный отель будет работать в центре города. Его построят на месте "Дома связи" – известного здания в стиле советского модернизма.

Гостиница будет состоять из двух корпусов. В здании будет 13-14 этажей, на которых разместятся 243 номера, начиная от стандартных и заканчивая люксами и апартаментами.

Власти города подчеркнули, что архитекторы, проектируя новое здание, стремились вписать его в нынешний облик Кисловодска. Будут соблюдены все градостроительные нормы, культурная уникальность города останется нетронутой.

В администрации уточнили и некоторые детали проекта. Блоки здания будут соединены прозрачными лифтами. Балконы украсит вертикальное озеленение. А на крыше будет действовать открытый бассейн.

Строительство нового объекта займет два года.

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