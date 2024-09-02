Вестник Кавказа

Электрокары могут зарядиться в Кисловодске

Электрокары могут зарядиться в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кисловодск обзавелся первой в городе станцией для зарядки электромобилей. В будущем их количество будет только увеличиваться.

Зарядная станция для электрокаров появилась в Кисловодске. Для города это первый подобный опыт. Новинку поставили на парковку около здания администрации, рассказали в мэрии.

«Новый комплекс оснащен мощностью 150 киловатт, что позволяет заряжать одновременно два автомобиля. Станция оборудована специальными коннекторами для электрокаров европейского, китайского и японского типов, что делает ее универсальной и удобной для всех владельцев электротранспорта»

- администрация Кисловодска

Городские власти отметили, что в Кисловодске станция появилась благодаря федеральному проекту по развитию электротранспорта.  

В будущем число станций для зарядки «зеленых» автомобилей планируются расширять на территории всего Кисловодска.

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