Электрокары могут зарядиться в Кисловодске

Кисловодск обзавелся первой в городе станцией для зарядки электромобилей. В будущем их количество будет только увеличиваться.

Зарядная станция для электрокаров появилась в Кисловодске. Для города это первый подобный опыт. Новинку поставили на парковку около здания администрации, рассказали в мэрии.

«Новый комплекс оснащен мощностью 150 киловатт, что позволяет заряжать одновременно два автомобиля. Станция оборудована специальными коннекторами для электрокаров европейского, китайского и японского типов, что делает ее универсальной и удобной для всех владельцев электротранспорта»

- администрация Кисловодска

Городские власти отметили, что в Кисловодске станция появилась благодаря федеральному проекту по развитию электротранспорта.

В будущем число станций для зарядки «зеленых» автомобилей планируются расширять на территории всего Кисловодска.