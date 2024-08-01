Вестник Кавказа

Шахматный сквер заработал в Кисловодске

Шахматный сквер заработал в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске открыли шахматный сквер. Здесь будет проводиться турниры и мастер-классы.

В Кисловодске появился первый в истории курорта шахматный сквер, который открыл свои двери для любителей этой интеллектуальной игры.

«Открыт первый шахматный сквер на нашем городском озере. Новая зона для интеллектуальных игр стала отличным дополнением к уже имеющемуся детско-спортивному пространству. Здесь каждый сможет насладиться свежим воздухом, расслабиться и провести время за увлекательной игрой»

  – глава Кисловодска Евгений Моисеев

Шахматный сквер стал новым символом курорта, где каждый может познакомиться с игрой, улучшить свои навыки или просто насладиться игрой в уютной атмосфере.

В сквере будут проводиться различные мероприятия, начиная с турниров для профессиональных шахматистов и заканчивая мастер-классами для начинающих.

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