Шахматистов будут растить в школах Дагестана

В школах Дагестана появятся шахматные курсы. В общественной палате Дагестана назвали инициативу важной в развитии образовательной системы.
Глава Аппарата общественной палаты Дагестана Ислам Магомедов рассказал о появлении шахматных курсов в республиканских школах.
Он отметил, что данная инициатива положительно скажется на развитии образовательной системы Дагестана, который славится своей шахматной школой.
Магомедов сообщил, что проект внесет существенный вклад в интеллектуальное развитие дагестанской молодежи. Он также заявил о подъеме интереса к этому виду спорта.
"Внедрение шахматных курсов в школах поможет выявить и развить таланты, которые, возможно, станут новыми звездами шахматного мира"
- Ислам Магомедов
Руководитель добавил, что проект может стать моделью для других российских регионов и даже за пределами страны.