Шахматистов будут растить в школах Дагестана

В школах Дагестана появятся шахматные курсы. В общественной палате Дагестана назвали инициативу важной в развитии образовательной системы.

Глава Аппарата общественной палаты Дагестана Ислам Магомедов рассказал о появлении шахматных курсов в республиканских школах.

Он отметил, что данная инициатива положительно скажется на развитии образовательной системы Дагестана, который славится своей шахматной школой.

Магомедов сообщил, что проект внесет существенный вклад в интеллектуальное развитие дагестанской молодежи. Он также заявил о подъеме интереса к этому виду спорта.

"Внедрение шахматных курсов в школах поможет выявить и развить таланты, которые, возможно, станут новыми звездами шахматного мира"

- Ислам Магомедов

Руководитель добавил, что проект может стать моделью для других российских регионов и даже за пределами страны.