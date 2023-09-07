Путин поздравил евреев с Новым годом

Глава российского государства поздравил представителей еврейской общины с Новым годом. В послании отмечается, что еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в России.

Президент Российской Федерации адресовал поздравления представителям еврейской общины с наступлением Нового года. Это поздравление не только подчеркивает важные исторические традиции, но и акцентирует внимание на ценностях, которые объединяют разные народы и религии внутри России.

«Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями. Еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, упрочение доверия и взаимопонимания между людьми, сохранение гражданского мира и согласия в обществе. И конечно, искренне заботятся о сбережении семейных ценностей, воспитании молодежи, активно участвуют в делах милосердия и благотворительности»

– Владимир Путин

Путин подчеркнул, что еврейский народ обладает богатым и многовековым культурным наследием, которое включает в себя традиции, обычаи, праздники и язык. Эти элементы не просто существуют как часть истории, но активно влияют на современную жизнь и менталитет многих россиян. Президент отмечает, что еврейские организации, путем своей деятельности, способствуют укреплению межнациональных связей и взаимопонимания. Это особенно актуально в многонациональной стране, каковой является Россия, где сосуществуют представители различных культур и вероисповеданий.

Далее отмечается, что празднование Нового года для еврейского народа – это не только радость нового начала, но и возможность вспомнить о корнях, традициях и ценностях, которые передавались из поколения в поколение. Участие в празднике позволяет верующим ощущать связь с поколений, осознавать свою принадлежность к культуре.

Путин подчеркнул, что современное общество стоит перед многими вызовами. Одним из ключевых аспектов для успешного сосуществования различных народов и культур является диалог. Президент отмечает, что еврейские организации активно вносят вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в России. Они создают платформы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, позволяют находить общие точки соприкосновения в различиях.