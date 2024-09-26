Вестник Кавказа

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу запретили въезд в Израиль

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в поддержке Ирана, главу организации объявили персоной нон-грата в стране.

МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша персоной-нон грата, ему запрещен въезд в страну, об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"Министр иностранных дел Израиля Кац заявил сегодня (в среду), что он объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле, запретив ему въезд в страну. Это решение было принято в свете реакции Гутерриша на отвратительное нападение Ирана на Израиль, в котором он... не осудил однозначно его серьезную агрессию" 

– министерство иностранных дел Израиля

Напомним, что во вторник вечером Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. Атака стала реакцией на уничтожение израильскими военными генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости остановить эскалацию конфликта. Участники вооруженного столкновения в заявлении не упоминались. 

«Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией. Этому необходимо положить конец. Нам абсолютно необходимо прекращение огня» 

—  Антониу Гутерриш 
 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1375 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран атаковал Израиль, но желает мира

Иран атаковал Израиль, но желает мира

Иран и Израиль: как прошла атака и чего ждать от ЦАХАЛ

Иран и Израиль: как прошла атака и чего ждать от ЦАХАЛ

Обстрел Израиля оказался фатальным для гражданина Грузии

Обстрел Израиля оказался фатальным для гражданина Грузии

Российские авиакомпании задерживают и отменяют рейсы в Дубай на сегодня

Российские авиакомпании задерживают и отменяют рейсы в Дубай на сегодня

В Иране назвали объекты, атакованные в Израиле во вторник

В Иране назвали объекты, атакованные в Израиле во вторник

Израиль возобновил удары по Бейруту после атаки Ирана

Израиль возобновил удары по Бейруту после атаки Ирана

Почему Иран атаковал Израиль и чем ему это грозит?

Почему Иран атаковал Израиль и чем ему это грозит?

Иран объявил о завершении ударов по Израилю

Иран объявил о завершении ударов по Израилю

В ЦАХАЛ сообщили о праве Израиля ответить Ирану

В ЦАХАЛ сообщили о праве Израиля ответить Ирану

Хаменеи пригрозил Израилю более масштабным ударом

Хаменеи пригрозил Израилю более масштабным ударом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы