Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу запретили въезд в Израиль

МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша персоной-нон грата, ему запрещен въезд в страну, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Министр иностранных дел Израиля Кац заявил сегодня (в среду), что он объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле, запретив ему въезд в страну. Это решение было принято в свете реакции Гутерриша на отвратительное нападение Ирана на Израиль, в котором он... не осудил однозначно его серьезную агрессию"
– министерство иностранных дел Израиля
Напомним, что во вторник вечером Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. Атака стала реакцией на уничтожение израильскими военными генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости остановить эскалацию конфликта. Участники вооруженного столкновения в заявлении не упоминались.
«Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией. Этому необходимо положить конец. Нам абсолютно необходимо прекращение огня»
— Антониу Гутерриш