Вестник Кавказа

Школьный потолок упал на детей в Северной Осетии

Школьный потолок упал на детей в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое детей пострадали в результате падения штукатурки со школьного потолка в Северной Осетии. Они получили легкие травмы и госпитализация им не потребовалась.

Часть штукатурки обвалилась на детей со школьного потолка в Северной Осетии. Стало известно, что  учителям удалось организованно вывести детей из помещения. В результате этого инцидента двое детей получили легкие травмы, после осмотра в больнице их отпустили домой.

«В школе № 1 селения Камбилеевское с потолка в коридоре обвалилась часть штукатурки. Происшествие произошло в здании старшей школы. Двое детей получили ссадины. Школьников на скорой доставили в больницу»

– Министерство образования и науки Северной Осетии

После инцидента на место прибыли сотрудники экстренных служб, которые провели диагностику и оценку состояния пострадавших.

Дети, пострадавшие во время обрушения, были быстро доставлены в ближайшую больницу. Врачи провели тщательное обследование, но, к счастью, серьезные травмы не были выявлены. Окончив осмотр, медики пришли к выводу, что госпитализация не требуется.

После инцидента школа была закрыта для проведения ремонтных работ и экспертизы. Важно провести полное обследование здания, чтобы избежать повторения подобных случаев в будущем. Руководство учебного заведения уже заявило, что будет активно работать над устранением выявленных проблем.

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