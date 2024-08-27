ЧОПы обеспечат безопасность детей в школах Ингушетии

Власти Ингушетии приняли решение передать все школы региона под охрану частных охранных предприятий. Цель – повысить уровень безопасности учащихся.

Вопрос безопасности образовательных учреждений в России не теряет актуальности. В этом контексте власти Ингушетии приняли решение передать все школы региона под охрану частных охранных предприятий (ЧОП).

«Принял решение передать обеспечение безопасности и охрану в школах республики в ведение частных охранных предприятий. Уверен, что это позволит значительно повысить уровень безопасности в школах. Уже с 1 августа охрану всех образовательных учреждений республики осуществляют ЧОПы»

– глава региона Махмуд-Али Калиматов

Частные охранные предприятия (ЧОП) стали популярным решением для повышения безопасности. Они часто обладают большим опытом в области охраны, имеют необходимое оборудование, а также могут оперативно реагировать на угрозы. В отличие от государственных структур, ЧОПы способны обеспечить большую гибкость в подходах к безопасности, что особенно важно в современных условиях.