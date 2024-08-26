Вестник Кавказа

Все школы в Ставрополе готовы к новому учебному году

Все школы в Ставрополе готовы к новому учебному году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе подготовили все школы к новому учебному году. В учреждениях проверили пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность, а также провели ремонт.

В Ставрополе подготовили школы к началу нового учебного года. Этот процесс включал не только закупку учебных материалов и формирование классных списков, но и очень важные аспекты, такие как обеспечение пожарной безопасности, антитеррористическая защита и качественный ремонт.

«В новом учебном году созданы дополнительные классы в лицее № 23 и школе № 64 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в новом учебном году откроем две новых школы – № 54 на проспекте Российском и № 47 на улице Чапаева»

– пресс-служба мэрии Ставрополя

Каждое учреждение образования в городе прошло проверку на пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность. Установлено, что все школы соответствуют установленным стандартам и требованиям. Проводятся регулярные инструктажи для сотрудников и педагогов по действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

Важным аспектом подготовки школ к новому учебному году является проведение ремонтных работ. Все предметные кабинеты, спортивные залы, коридоры и другие общественные помещения прошли капитальный или текущий ремонт.

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