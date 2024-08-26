В Дагестане ко Дню знаний откроют рекордное количество новых школ

Второе сентября в Дагестане станет настоящим марафоном знаний – для своих учеников в регионе откроют двери 20 новых школ, за парты в которых сядут больше 7 тысяч школьников.

В День знаний, отмечаемый в нынешнем году в понедельник, 2 сентября, в Дагестане пройдет школьный марафон – в республике откроются сразу 20 новых современных школ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Дагестане пройдет большой марафон открытия новых школ, приуроченный ко Дню знаний. Заявлено, что свои двери для школьников откроют 20 новых современных школ на 7 122 ученических места и один детский сад. За последние годы это рекордное количество новых школ, которые одновременно откроют в Дагестане к учебному году"

- правительство Дагестана

Лидерос по числу новых школ станет столица – в Махачкале откроют сразу три новых школы и один детский сад, по две школы будут открыты в Кизилюртовском и Табасаранском районах республики, новые школьные здания ждут детей и в других районах Дагестана – все они построены в рамках реализации нацпроектов "Образование" и "Демография".

В марафоне примут участие председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, вице-премьеры, руководители местных органов исполнительной власти, главы муниципалитетов, а также депутаты парламента Дагестана, добавили в пресс-службе.