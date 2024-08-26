В Дагестане ко Дню знаний откроют рекордное количество новых школ

В День знаний, отмечаемый в нынешнем году в понедельник, 2 сентября, в Дагестане пройдет школьный марафон – в республике откроются сразу 20 новых современных школ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В Дагестане пройдет большой марафон открытия новых школ, приуроченный ко Дню знаний. Заявлено, что свои двери для школьников откроют 20 новых современных школ на 7 122 ученических места и один детский сад. За последние годы это рекордное количество новых школ, которые одновременно откроют в Дагестане к учебному году"
- правительство Дагестана
Лидерос по числу новых школ станет столица – в Махачкале откроют сразу три новых школы и один детский сад, по две школы будут открыты в Кизилюртовском и Табасаранском районах республики, новые школьные здания ждут детей и в других районах Дагестана – все они построены в рамках реализации нацпроектов "Образование" и "Демография".
В марафоне примут участие председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, вице-премьеры, руководители местных органов исполнительной власти, главы муниципалитетов, а также депутаты парламента Дагестана, добавили в пресс-службе.