Вестник Кавказа

В двух селах Карачаево-Черкесии укрепят берега

В двух селах Карачаево-Черкесии укрепят берега
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии проведут работы по укреплению береговой линии. Это поможет защитить от возможных подтоплений поселения на реках Кубань и Уруп.

Береговая линия в селах Уруп и Хумар будет укреплена, сообщает глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. 

Модернизация сооружений должна помочь обезопасить жителей от последствий разлива рек Уруп и Кубань. В частности, будет приведена в порядок дамба на Урупе, а также планируется выполнение работ по укреплению берега в селе Хумар, которое стоит на реке Кубань. 

Отметим, что река Кубань берет свое начало в Карачаевском районе и впадает в Азовское море. Длина реки составляет порядка 870 км.

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