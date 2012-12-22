В двух селах Карачаево-Черкесии укрепят берега

В Карачаево-Черкесии проведут работы по укреплению береговой линии. Это поможет защитить от возможных подтоплений поселения на реках Кубань и Уруп.

Береговая линия в селах Уруп и Хумар будет укреплена, сообщает глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Модернизация сооружений должна помочь обезопасить жителей от последствий разлива рек Уруп и Кубань. В частности, будет приведена в порядок дамба на Урупе, а также планируется выполнение работ по укреплению берега в селе Хумар, которое стоит на реке Кубань.

Отметим, что река Кубань берет свое начало в Карачаевском районе и впадает в Азовское море. Длина реки составляет порядка 870 км.