Сезон сбора винограда начался в Сочи

На сочинских виноградниках созрели ягоды. Фермеры уже приступили к сбору урожая. В этом им помогают туристы.

В Сочи фермеры приступили к сбору винограда. В этом году ягод оказалось меньше, чем в прошлом году из-за продолжающейся жары. Зато благодаря ей виноград стал слаще, рассказали в одной из частых виноделен курорта.

На винодельне уже собрали более 1,5 т ягод. Ее владельцы в разговоре с «Вести.Сочи» отметили, что лучше всего заниматься сбором винограда солнечным и сухим утром. Для среза ягод с лозы используются специальные ножи или ножницы. Чтобы не поранить руки, стоит надеть защитные перчатки.

Сбором винограда занимаются также гости Сочи. Они собирают ягоды, выжимают сок и дегустируют итоговый продукт.