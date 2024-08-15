Главу правительства Китая принимают в Москве

Переговоры премьера китайского Госсовета Ли Цяна и российского премьер-министра Михаила Мишустина проходят сейчас в Москве. Ожидается и встреча китайского политика с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер Госсовета Китая Ли Цян и глава российского правительства Михаил Мишустин проводят переговоры, политики встречаются в Доме правительства России в Москве.

Предполагается, что сначала переговоры состоятся в узком, а затем – в широком составах. По их итогам будет подписан ряд документом.

В начале встречи китайский политик подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина выдержали международную турбулентность.

Отметим, что Ли Цян прибыл в российскую столицу накануне. Премьера Госсовета КНР, как ожидается, примет и глава российского государства Владимир Путин.

Повестка переговоров Ли Цяна в Москве

Заместитель директора Института стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Карнеев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, по каким темам Ли Цян как представитель высшего руководства Китая будет вести переговоры с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.

"Визит совершается в рамках механизма регулярных встреч премьер-министров двух стран. Каждый год они встречаются и анализируют все составляющие торгово-экономического взаимодействия между Россией и Китаем. Сейчас мы вместе переживаем непростой период, связанный с противодействием со стороны Запада, оказывающего давление не только на Россию, но и на Китай", - прежде всего сказал он.

"Поэтому очень важно, чтобы руководители правительств сверяли часы, обсуждали, какие направления взаимодействия еще имеют большой потенциал. Безусловно, среди таких направлений нужно назвать промышленную кооперацию. Кроме обычной торговли, возможно развитие отношений в сельском хозяйстве, транспортной сфере, энергетике, и научно-техническом сотрудничества. Главная задача этого визита, я думаю, в том, чтобы дополнительно придать импульс нашему взаимодействию во всех сферах", - сообщил Андрей Карнеев.

"Мы видим, что объем российско-китайского товарооборота растет, при этом не секрет, что есть узкие места, связанные с расчетами. Я думаю, что руководители правительств будут обсуждать эти вопросы и искать какие-то дополнительные источники активизации нашего взаимодействия. Разумеется, будут обсуждаться и гуманитарные вопросы российско-китайского сотрудничества", - заключил востоковед.