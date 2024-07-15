Азербайджан утвердил транскаспийский договор с Китаем

Ильхам Алиев утвердил меморандум в транспортной сфере между Баку и Пекином. Минцифрового развития и транспорта АР поручено обеспечить реализацию документа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Меморандум "О взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Китая "О развитии Транскаспийских международных транспортных маршрутов для железнодорожного экспресса Китай-Европа".

Документ был подписан 1 июля текущего года в Баку и Пекине. Согласно указу, после вступления в силу меморандума Минцифрового развития и транспорта должно обеспечить его реализацию.

Отмечается, что МИД Азербайджана поручено направить уведомление китайскому руководству о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу подписанного документа.