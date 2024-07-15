Вестник Кавказа

Азербайджан утвердил транскаспийский договор с Китаем

Азербайджан утвердил транскаспийский договор с Китаем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев утвердил меморандум в транспортной сфере между Баку и Пекином. Минцифрового развития и транспорта АР поручено обеспечить реализацию документа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Меморандум "О взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Китая "О развитии Транскаспийских международных транспортных маршрутов для железнодорожного экспресса Китай-Европа".

Документ был подписан 1 июля текущего года в Баку и Пекине. Согласно указу, после вступления в силу меморандума Минцифрового развития и транспорта должно обеспечить его реализацию.

Отмечается, что МИД Азербайджана поручено направить уведомление китайскому руководству о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу подписанного документа.

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