Вестник Кавказа

Китай и Новороссийск свяжет новая морская линия

Китай и Новороссийск свяжет новая морская линия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Морскую линию из Новороссийска в Китай планируют открыть до конца 2024 года. Это существенно упростит торговлю между двумя странами.

В ближайшем будущем откроется новая морская линия, соединяющая Новороссийск и порты Китая. Этот шаг создаст более прочные торговые связи между двумя странами и откроет новые возможности для развития морских перевозок.

 «Открываем до конца этого года новую линию. Еще один вариант доставки грузов»

– вице-президент по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы Fesco Герман Маслов

Отметим, что запуск морской линии между Новороссийском и Китаем существенно упростит торговлю между двумя странами. Увеличится объем грузов, которые можно будет перевозить морским путем, что способствует расширению торговых отношений. Китай – один из крупнейших торговых партнеров России, и эта новая маршрут позволит увеличить оборот товаров между ними.

Открытие новой морской линии также сделает процесс торговли более эффективным и экономичным. Благодаря уменьшению времени доставки грузов и снижению транспортных расходов экономика обеих стран получит новый импульс к развитию.

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