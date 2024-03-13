Вестник Кавказа

В Ингушетии будут выращивать китайскую капусту

В Ингушетии будут выращивать китайскую капусту
© Фото: unsplash
Китайская (пекинская) капуста будет выращиваться в Ингушетии. Запуск производства запустит агрокомплекс "Сунжа".

В Ингушетии начнут выращивать китайскую капусту, новые теплицы для этого сооружаются агрокомплексом "Сунжа", информирует пресс-служба института развития Северного Кавказа.

"При поддержке Кавказ.РФ в агрокомплексе "Сунжа" завершаются основные работы по строительству тепличного комплекса на 22 га... Активное развитие производственных мощностей позволит предприятию в ближайшее время запустить проект по выращиванию китайской капусты и моркови на открытом грунте"

– сообщение

"Сунжа" сегодня выращивает и поставляет томаты не только в соседние республики СКФО, но и в Москву, города Сибири и на Крайний Север.

"Предполагается, что после ввода нового объекта в эксплуатацию предприятие сможет производить свыше 13 тыс. тонн томатов в год, дополнительно будет создано свыше 300 рабочих мест"

– сообщение

Томаты, выращенные на производстве в Ингушетии, можно найти в супермаркетах сетей "Магнит", "Верный", "Пятерочка", "Лента" и другие.

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