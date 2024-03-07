В Ингушетии начнут выращивать инжирный персик

Новый яблоневый сад разобьют в Ингушетии. Также планируется начать выращивать инжирный персик.

Ингушетия активно развивает сельское хозяйство, и одним из ключевых направлений становится создание новых садов и плантаций. В ближайшее время планируется заложить новый яблоневый сад на площади более 50 гектаров в Малгобекском районе. Этот проект призван не только увеличить производство фруктов в регионе, но и создать дополнительные рабочие места и способствовать экономическому развитию.

Одним из интересных аспектов развития сельского хозяйства в Ингушетии является рассмотрение возможности выращивания инжирного персика. Этот вид фруктов обладает высокой популярностью среди потребителей и имеет отличные вкусовые качества. Выращивание инжирного персика может стать дополнительным источником дохода для местных фермеров и способствовать разнообразию сельскохозяйственной продукции в регионе.

«Инвестиционный проект черешневых садов „Алмавит фрут“ реализуется на собственные средства братьев Галаевых с конца 2018 года. В прошлом году урожай черешни вырос на 50%: в 2022 году там собрали порядка 70 тонн плодов, в 2023 году – на 35 тонн больше. Руководитель агропредприятия „Алмавит фрут“, учредил еще одно сельскохозяйственное предприятие „Старфрут“, которое планирует в этом году заложить яблоневый сад на площади 52 гектара»

– глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Далее глава региона отметил, что для обеспечения успешного выращивания фруктов в Ингушетии пла22нируется применять современные технологии и системы капельного орошения. Это позволит оптимизировать использование воды, обеспечить растения необходимым количеством влаги и улучшить урожайность.