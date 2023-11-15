Ингушетия получит расширенную квоту на хадж

Жители Ингушетии в этом году получили дополнительные возможности для совершения хаджа, так как квота на поездку увеличена до 1464 мест. Это решение было принято из-за высокого спроса на путевки для паломников в регионе.

В этом году жители Ингушетии получили дополнительные возможности для совершения хаджа - паломничества в священные места ислама. Квота на поездку увеличена до 1464 мест, что на 164 места больше, чем в прошлом году. Это решение было принято в связи с высоким спросом на путевки для паломников, проинформировали в пресс-службе регионального правительства.

Повышенный интерес к хаджу

Согласно данным, квота на 1300 мест была заполнена на 99%, что свидетельствует о растущем спросе на совершение паломничества. Желающие отправиться в Мекку и Медину продолжают поступать, и для удовлетворения спроса были созданы дополнительные места. Это позволит большему числу паломников осуществить свою священную миссию.

Увеличение квоты на хадж в Ингушетии – важный шаг для удовлетворения растущего спроса на паломничество. Дополнительные места создадут дополнительные возможности для жителей региона и подчеркнут важность этого духовного опыта, отмечается в релизе.