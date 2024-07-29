Вестник Кавказа

Число китайских туристов в России может приблизиться к допандемийному к концу года

Число китайских туристов в России может приблизиться к допандемийному к концу года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После отмены визового режима с Китаем ровно год назад поток туристов оттуда в Россию начал расти – за это время российские города посетили около миллиона китайских путешественников. К концу года их число может приблизиться к допандемийному показателю.

За год в безвизовом режиме между Россией и Китаем случился обмен более полумиллионами туристами, рассказали в Минэкономразвития РФ.

"На сегодняшний день наблюдаем динамику роста количества туристов, заинтересованных в безвизовых туристических поездках. По нашим данным, с 1 августа 2023 года почти 580 тыс российских и китайских туристов воспользовались безвизовыми турами"

- замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков

Из 580 тыс туристов, около 240 тыс приехали из Китая в Россию и более 340 тыс путешественников – россияне, посетившие КНР.

В прошлом году Китай занял первое место среди стран по турпотоку в РФ. Он составил около 1 млн человек. Согласно позитивным прогнозам ведомства, количество китайских туристов, посетивших российские города, может приблизиться к допандемийным показателям (2 млн). В худшем случае все равно ожидается прирост примерно на 30-40%.

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