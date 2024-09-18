Российские туристы продолжают стремиться в Иран

Туроператоры не фиксируют снижения интереса туристов к Ирану на фоне продолжающихся в стране протестов: аннуляций туров практически нет.

Аннуляций путевок в Иран на фоне очередного витка эскалации на Ближнем Востоке и продолжающихся в стране протестов практически нет. В том числе это связано, с тем что эпицентрами протестов стали регионы далекие от туристических центров. Непосредственно в городах, которые пользуются наибольшим интересом у туристов, обстановка спокойная.

"Что касается новых заездов, то пока события в стране не приводят к аннуляции забронированных туров"

– Ассоциация туроператоров России

В то же время эксперты отрасли не исключают, что в случае, если протест будут продолжаться, спрос на поездки может упасть.