На Дону снимают с мели шедший в Турцию сухогруз

Сухогруз под флагом Вануату, шедший в турецкий порт Самсун с грузом стальных заготовок, сел на мель на Дону под Ростовом, его пытаются освободить из плена два буксира.

На Дону в Азовском районе Ростовской области село на мель грузовое судно, следовавшее из Ростова-на-Дону в турецкий порт Самсун, груженое стальными заготовками, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 13:50 мск поступило сообщение о посадке на мель судна Florica под флагом Вануату. Груз - стальные заготовки. На борту 14 членов экипажа из Азербайджана"

- МЧС Ростовской области

В плен отмели сухогруз попал из-за глубокой осадки, но, к счастью, никто из экипажа не пострадал, а судовой ход нарушен не был.

Сейчас его пытаются снять с мели два мощных буксира, добавили в областном МЧС.