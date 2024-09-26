Звартноц остался без авиарейсов из Катара

Катарская авиакомпания Qatar Airways временно приостановила полеты в Армению из-за ситуации в регионе Ближнего Востока, в тоже время сам Зватноц отправляет авиарейсы и в Тель-Авив, и в Тегеран.

Главный авиаперевозчик Катара - авиакомпания Qatar Airways - приостановила полеты в Армению на неопределенный срок, сообщили в Комитете гражданской авиации (КГА) республики.

На фоне ракетных ударов Ирана по Израилю накануне компанией был отменен авиарейс из Дохи в Ереван, который должен был вылететь в 20:40 по времени Катара (совпадает с мск), передает Sputnik Армения.

Что касается ереванского Международного аэропорта Звартноц, то массовых отмен полетов в нем нет – все авиарейсы выполняются по расписанию.

"Утром состоялись вылеты из Тель-Авива (Flyone) в Ереван и из Еревана в Тегеран (Armenian Airways)"

- КГА Армении

В 16:10 (15:10 мск) из авиагавани планируется вылет авиарейса Armenian Air в столицу Ирана Тегеран, однако пока неясно, прилетит ли авиарейс из Дохи в 0:50 (23:50 мск) нынешней ночью – пока он значится в расписании ереванской воздушной гавани и не отменен.