Нетрезвый водитель погубил троих в Дагестане

Три человека погибли в результате ДТП с участием нетрезвого водителя. По факту возбуждено уголовное дело.

Жизни 3 человек унесла автоавария с участием нетрезвого водителя в Дагестане. По данным правоохранителей трагедия произошла на автодороге из Карабудахкента в Нижний Дженгутай.

«В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть трех лиц»

– пресс-служба СК РФ по Республике Дагестан

Сообщается, что водитель иностранного авто выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Газель». От удара машину отбросило на обочину, где находились три человека – женщина и до детей.

Пострадавшие были госпитализированы, но несмотря на усилия враче скончались в больнице. Впоследствии было установлено, что вино ник аварии в момент ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он задержан. По факту возбуждено уголовное дело.