Вестник Кавказа

Нетрезвый водитель погубил троих в Дагестане

Нетрезвый водитель погубил троих в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три человека погибли в результате ДТП с участием нетрезвого водителя. По факту возбуждено уголовное дело.

Жизни 3 человек унесла автоавария с участием нетрезвого водителя в Дагестане. По данным правоохранителей трагедия произошла на автодороге из Карабудахкента в Нижний Дженгутай.

«В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть трех лиц»

– пресс-служба СК РФ по Республике Дагестан

Сообщается, что водитель иностранного авто выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Газель». От удара машину отбросило на обочину, где находились три человека – женщина и до детей.

Пострадавшие были госпитализированы, но несмотря на усилия враче скончались в больнице. Впоследствии было установлено, что вино ник аварии в момент ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он задержан. По факту возбуждено уголовное дело.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1230 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Махачкала принимает восьмой фестиваль русских театров «Русская сцена»

Махачкала принимает восьмой фестиваль русских театров «Русская сцена»

В Дагестане началась уборка риса

В Дагестане началась уборка риса

Школы проверят на защищенность от экстремизма в Дагестане

Школы проверят на защищенность от экстремизма в Дагестане

Дагестанцы нарастили долги по розничным кредитам

Дагестанцы нарастили долги по розничным кредитам

&quot;Победа&quot; запустила прямые рейсы между Махачкалой и Абу-Даби

"Победа" запустила прямые рейсы между Махачкалой и Абу-Даби

За проблемы с водой всерьез возьмутся в Буйнакске

За проблемы с водой всерьез возьмутся в Буйнакске

Меликов осудил проведение развлекательных мероприятий в день траура в Дагестане

Меликов осудил проведение развлекательных мероприятий в день траура в Дагестане

Меликов о причинах взрыва на АЗС: без человеческого фактора не обошлось

Меликов о причинах взрыва на АЗС: без человеческого фактора не обошлось

Дагестан и Саудовская Аравия наладят бизнес-партнерство

Дагестан и Саудовская Аравия наладят бизнес-партнерство

Мэр Избербаша задержан в Дагестане

Мэр Избербаша задержан в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы