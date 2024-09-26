Израиль возобновил удары по Бейруту после атаки Ирана

Армия обороны Израиля минувшей ночью возобновила удары по Бейруту.
"ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по террористическим целям "Хезболлах" в Бейруте"
– армия Израиля
По сообщениям ЦАХАЛ, точечным ударом удалось уничтожить командира дивизии "Имам Хусейн" движения "Хезболла" Ду аль-Факара Ханауви. Также был ликвидирован Мухаммад Джауад Касир, который отвечал за поставку вооружения из Ирана в Ливан бойцам "Хезболла".
Несколько сильных взрывов прогремели на юге Бейрута. Перед атакой Израиль призвал к эвакуации жителей некоторых районов. Израиль ударил по Шуэйфат-Амрусия, Харет Хрейк, кварталам Рувейс и Шийях в южном пригороде Бейрута. Разрушено несколько жилых зданий, информирует телеканал Al Mayadeen.
Во вторник вечером Иран нанес серию ударов по Израилю, это стало ответом на операцию ЦАХАЛ в Ливане и уничтожение бессменного лидера движения "Хезболла" Хасана Насрулла.