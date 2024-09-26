Израиль возобновил удары по Бейруту после атаки Ирана

В ночь на среду израильская армия продолжила операцию, проводимую в Ливане в рамках борьбы с "Хезболла". Несколькими часами ранее Иран выпустил по Израилю сотни ракет в ответ на ликвидацию Израилем главы "Хезболла" Насруллы.

Армия обороны Израиля минувшей ночью возобновила удары по Бейруту.

"ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по террористическим целям "Хезболлах" в Бейруте"

– армия Израиля

По сообщениям ЦАХАЛ, точечным ударом удалось уничтожить командира дивизии "Имам Хусейн" движения "Хезболла" Ду аль-Факара Ханауви. Также был ликвидирован Мухаммад Джауад Касир, который отвечал за поставку вооружения из Ирана в Ливан бойцам "Хезболла".

Несколько сильных взрывов прогремели на юге Бейрута. Перед атакой Израиль призвал к эвакуации жителей некоторых районов. Израиль ударил по Шуэйфат-Амрусия, Харет Хрейк, кварталам Рувейс и Шийях в южном пригороде Бейрута. Разрушено несколько жилых зданий, информирует телеканал Al Mayadeen.

Во вторник вечером Иран нанес серию ударов по Израилю, это стало ответом на операцию ЦАХАЛ в Ливане и уничтожение бессменного лидера движения "Хезболла" Хасана Насрулла.