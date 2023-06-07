Россия и Китая нарастили оборот товаров

Опубликовано: 10:33, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Китае сообщили о росте товарооборота с Россией в 2023 году. Показатели с января по май 2023 года выросли на 40,7%.

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае 2023 года вырос на 40,7%, составив $93,806 млрд. Об этом сообщили в главном таможенном управлении КНР.

Сообщается, что за отчетный период Китай ввез в Россию товаров на $42,947 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 75,6%, поставки из РФ в КНР выросли на 20,4%, составив $50,859 млрд.

Отдельно в мае товарооборот двух стран составил $20,573 млрд, российская сторона поставила в Китая товаров на сумму $11,306 млрд , Китай в РФ - на $9,267 млрд.