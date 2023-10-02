Разводов в Грузии стало больше на треть

Опубликовано: 10:02, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Число разводов в Грузии резко увеличилось за прошлый год. Однако и браков тоже заключалось больше, рассказали в Сакстате.

Грузинские власти обнародовали статистику по бракам, которые были заключены и распались в прошлом году.

Разводы в Грузии

По данным ведомства, в 2022 году в Грузии распалось почти 14,1 тыс пар. По этому показателю, отметили в ведомстве, наблюдается резкий – более чем на 32% – рост, по сравнению с позапрошлогодним уровнем.

Чаще всего разводились жители Тбилиси. За минувший год в столице прекратили существование более 4,9 тыс брака.

Браки в Грузии

С другой стороны, уточнили в Сакстате, есть и позитивная тенденция. По данным статистики, в прошлом году было заключено и больше браков. В 2022 году образовалось свыше 26 тыс новых семей. Это на 12,5% больше, чем год назад.

Больше всего свадеб было сыграно в Тбилиси – свыше 7,9 тыс.