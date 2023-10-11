Путин: эскалация на Ближнем Востоке грозит сфере энергетики

Российский лидер заявил о том, что дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта может дестабилизировать рынок мировых энергоносителей.
«Удастся ли в ближайшее время как-то успокоить ситуацию - неизвестно, но надо к этому стремиться, потому что расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям, кстати говоря, в том числе и в сфере энергетики»
– Владимир Путин
Также он выразил надежду на то, что в ситуации вокруг кризиса на Ближнем Востоке возьмет верх здравый смысл.
Выход же из сложившейся ситуации российские власти видят в создании независимого палестинского государства. Кроме того, Путин отметил, что позиция официальной Москвы в данном вопросе складывалась на протяжении десятков лет, а не стала эмоциональной реакцией на последние события.