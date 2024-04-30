Вестник Кавказа

Президент Грузии предложила оппозиции подписать проевропейскую хартию

Президент Грузии предложила оппозиции подписать проевропейскую хартию
© Фото: Сайт президента Грузии
Саломе Зурабишвили выступила с предложением о заключении договора с грузинскими оппозиционными силами, по которому прозападные партии должны будут провести ряд реформ в республике.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям объединиться, чтобы совместно выступить на выборах в парламент этой осенью.

Политик представила "Грузинскую хартию", в которой указала на необходимость проведения в стране ряда реформ.

Документ предлагается подписать всем проевропейским партиям страны.

По мнению Зурабишвили, хартия должна помочь стране вернуться на путь евроинтеграции.

В частности, президент предлагает отменить все законы, которые противоречат европейским ценностям, в том числе закон об иноагентах.

Также политик предлагает провести реформы в судебной власти, Высшем совете юстиций, МВД, Национальном банке, антикоррупционном агентстве и следственной службе.

При этом президент предлагает избрать для выполнения всех пунктов хартии совершенно новый состав парламента. Затем после их реализации члены парламента должны будут сложить свои полномочия и провести досрочные выборы.

Как указано в документе хартии, в республике будет "создана новая политическая реальность".

Подписать хартию предполагается всем желающим партиям до 1 июня.

Выборы в парламент Грузии должны состояться в этом году 25 октября.

 

 

 

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