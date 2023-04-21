РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Президент Грузии поздравила мусульман с Ураза-байрамом

Президент Грузии поздравила мусульман с Ураза-байрамом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Саломе Зурабишвили поздравила последователей ислама с праздником Ураза-байрам, напомнив о толерантности и взаимоуважении в Грузии.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили поздравила представителей ислама с праздником Рамадан-байрам.

Она отметила, что праздник Ураза-байрам – праздник единства, милосердия и примирения. По ее словам, эти ценности являются общими для многообразного грузинского общества.

Также Зурабишвили напомнила, что Грузия считается главной основой многовековой традиции взаимоуважения и толерантности.

В заключение президент пожелала мусульманам мира, здоровья, доброты,  благополучия и чтобы в семьях царила радость.

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
920 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version