Президент Грузии поздравила мусульман с Ураза-байрамом

Опубликовано: 16:52, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Саломе Зурабишвили поздравила последователей ислама с праздником Ураза-байрам, напомнив о толерантности и взаимоуважении в Грузии.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили поздравила представителей ислама с праздником Рамадан-байрам.

Она отметила, что праздник Ураза-байрам – праздник единства, милосердия и примирения. По ее словам, эти ценности являются общими для многообразного грузинского общества.

Также Зурабишвили напомнила, что Грузия считается главной основой многовековой традиции взаимоуважения и толерантности.

В заключение президент пожелала мусульманам мира, здоровья, доброты, благополучия и чтобы в семьях царила радость.