Опубликовано: 10:14, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульмане всего мира празднуют один из главных праздников – Ураза-байрам. Утром тысячи верующих приняли участие в праздничных молитвах, которые прошли в Москве и других городах страны. С праздником мусульман поздравил Владимир Путин.

Сегодня представители ислама празднуют один из главных религиозных праздников – Ид аль-Фитр или же Ураза-байрам. Праздник разговения ознаменовал окончание месяца Рамадан, в ходе которого верующие соблюдали тридцатидневный пост, отказываясь от еды и питья в дневное время суток.

Традиции празднования Ураза-байрам берут свое начало со времен пророка Мухаммеда и периода становления ислама, с 624 года. Затем праздник широко распространялся во времена становления Арабского халифата. Сегодня Ид аль-Фитр отмечается в странах Африки, Азии и Европы. В ряде российских регионов день празднования объявлен выходным днем.

Праздничная молитва в Москве

В Москве сотни тысяч мусульман отпраздновали наступление Уразы праздничной молитвой. Главным местом стала Московская Соборная мечеть, которая собрала вокруг себя свыше 100 тыс верующих. Как отметил глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин во время проповеди, сегодня все мусульмане молятся за успехи и процветание России, для которой важны традиционные ценности.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит отметить, что праздничные молитвы прошли и в Мемориальной мечети на Поклонной горе, Исторической мечети на Большой Татарской улице и религиозном комплексе "Ярдям и Инам". Также мероприятия по случаю праздника прошли в Грозном, Махачкале, Казани, Уфе и других российских городах.

Владимир Путин: Ураза-байрам несет высокий духовный смысл

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с наступлением праздника Ураза-байрам. В поздравительной телеграмме он отметил, что Праздник разговения несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление верующих к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию.

Он напомнил, что представители ислама в России с уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям и приобщают к ним молодое поколение. По его словам, жизнь мусульман наполнена добрыми поступками и делами. Сегодня, заявил глава государства, исламская умма активно взаимодействует с государственными и общественными организациями, уделяет большое внимание образовательным и благотворительным инициативам.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"И конечно, ценен вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего"

- Владимир Путин

Ильхам Алиев: Рамазан призывает верующих к гуманизму и равенству

Поздравления по случаю праздника Рамазан (Ураза-байрам) выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что праздник Рамазан призывает мусульман к нравственной чистоте, гуманизму, единству и равенству. Глава государства добавил, что сегодня последователи ислама достойно выполняют свой долг перед Всевышним, испытывают радость духовного совершенства и благодеяний.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"В Азербайджане, являющемся одним из историко-культурных центров исламской цивилизации, каждый год с большими торжествами отмечается праздник Рамазан, возносятся молитвы за благополучие и процветание нашего народа и государства, с глубоким уважением чтится память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны"

- Ильхам Алиев