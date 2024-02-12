Правящая партия обвиняет президента Грузии в измене

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили заявил, что президент Саломе Зурабишвили совершила измену и не служит интересам Грузии.
Зурабишвили получила приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, она состоится 16-18 февраля. Поехав на мероприятие без одобрения правительства глава государства нарушает Конституцию Грузии, считает Гарибашвили.
"Саломе Зурабишвили совершила измену в глазах каждого члена нашей партии. С нашей точки зрения, она не служит интересам нашего государства. Она не раз грубо нарушала Конституцию и продолжает ее нарушать"
– Гарибашвили
Он добавил, что Зурабишвили предала интересы государства, примкнула к "радикальной оппозиции" и ее ждет печальная участь - "великое поражение".
Напомним, в прошлом году президента Грузии хотели отправить в отставку.