Вестник Кавказа
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Правящая партия обвиняет президента Грузии в измене

Правящая партия обвиняет президента Грузии в измене
© Фото: сайт президента Грузии
В правящей партии Грузии считают президента страны изменницей. Обвинения связаны с поездкой Зурабишвили в Мюнхен на конференцию по безопасности.

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили заявил, что президент Саломе Зурабишвили совершила измену и не служит интересам Грузии.

Зурабишвили получила приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, она состоится 16-18 февраля. Поехав на мероприятие без одобрения правительства глава государства нарушает Конституцию Грузии, считает Гарибашвили.

"Саломе Зурабишвили совершила измену в глазах каждого члена нашей партии. С нашей точки зрения, она не служит интересам нашего государства. Она не раз грубо нарушала Конституцию и продолжает ее нарушать"

– Гарибашвили

Он добавил, что Зурабишвили предала интересы государства, примкнула к "радикальной оппозиции" и ее ждет печальная участь - "великое поражение".

Напомним, в прошлом году президента Грузии хотели отправить в отставку.

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