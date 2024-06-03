Пожароопасность в Кабардино-Балкарии будет сохраняться до конца недели

Угроза возникновения лесных пожаров на территории КБР сохранится до воскресенья. МЧС предупредило граждан о риске возникновения различного рода ЧС и ЧП.

В Кабардино-Балкарии продлили экстренное предупреждение о пожарной опасности. Об этом сказано в заявлении ГУ МЧС по региону.

До конца сегодняшнего дня, а также 7 июня в северо-восточной части республики ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

В ведомстве предупредили местных жителей о возможных ЧС и ЧП, связанных с возгораниями в лесном массиве, в районах озер и на объектах экономики, которые находятся в пожароопасной зоне.

Гражданам советуют временно отказаться от разведения костров в лесу, возле деревьев и в местах с подсохшей растительностью.