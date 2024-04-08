В Грузии призвали сохранить пошлины на завозной хлеб

Леван Силагава и Ассоциация производителей зерна и хлеба просят об упрочении ситуации на рынке Грузии и отмечают необходимость временной пошлины на ввозимый в страну хлеб: обеспечит конкурентоспособность местной мучной отрасли.

Ассоциация производителей зерна и муки Грузии во главе с Леваном Силагава попросила правительство пролонгировать решение о временной пошлине на импорт муки.

Основная цель – стабилизация ситуации на грузинском рынке.

Срок действия пошлины хотят продлить не в первый раз. Временная пошлина была введена еще летом 2023 года и после продлевалась еще два раза – в ноябре прошлого года и марте нынешнего.

Все это связано с производственным кризисом у грузинских фермеров. Новые условия должны были оказать помощь местным производителям мучной продукции и обеспечить грамотною работу отрасли.

Как отмечает Силагава, это действительно принесло стабильность на рынке хлеба, поэтому продление данного решения обеспечит предсказуемую работу отрасли в дальнейшем.