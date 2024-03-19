Хлеб в Грузии не подорожает

Цены на хлеб в Грузии останутся на прежне уровне. Стоимость продукции удастся сохранить такой же за счет поставок из России.

Стоимость хлеба в Грузии не будет увеличиваться за счет того, что в стране нет дефицита пшеницы. Об этом рассказал производитель пшеницы и муки Леван Силагава.

Информация о том, что в республике может подорожать хлеб, стали распространят оппозиционные силы.

"В последние месяцы ситуация с ценами на пшеницу в стране стабильная. У нас достаточно большие запасы, так как пшеница и мука поступают стабильно. На месте также имеется определенное количество грузинской пшеницы, и стабильность сохраняется. Такая же ситуация и на мировом рынке"

– Леван Силагава

Он рассказал, что Россия остается основным поставщиком сырья. За счет того, что его легко транспортировать, стоимость продукции не будет возрастать.

По данным производителя, запасов в республике хватит на месяц, а в течение двух недель будет еще один очередной поток поставок.