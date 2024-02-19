Вестник Кавказа

Грузия и Россия сократили товарооборот в январе и феврале

Грузия и Россия сократили товарооборот в январе и феврале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По итогам двух месяцев этого года оборот товаров между Грузией и Россией упал на 12%. Российские компании заняли второе место по экспорту товаров на грузинский рынок.

Товарооборот между Россией и Грузией за первые два месяца этого года сократился на 12%. Информацию об этом распространила Национальная служба статистики Грузии.

Отмечается, что оборот товаров по итогам января и февраля 2024 года составил свыше $410 млн.

Таким образом, РФ занимает второе место среди крупнейших поставщиков Грузии.

Уточняется, что экспорт грузинских товаров в РФ составил свыше $96 млн, что на 24,5% меньше. Объем импорта порядка $313 млн, меньше на 7,3%.

Лидером по поставкам в Грузию в первые два месяца 2024 года стала Турция. Товарооборот двух стран составил $472 млн, что на 17,2% больше, чем за такой же период прошлого года.

На третьем месте Китай - $221 млн. Здесь также снижение на 10%.

Далее следует Азербайджан, товарооборот с которым у Грузии составил свыше $207 млн. А также США и Германия, $177 млн и $128 млн соответственно.

Оборот внешней торговли Грузии в январе и феврале составил порядка $3 млн. Экспорт продукции из Грузии составил $803,3 млн, а импорт $2,1 млрд.

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