Искусственный оползень отключил воду в Тбилиси – полиция ищет виновных

Магистральный водопровод не могут починить несколько дней рядом с Тбилиси из-за проблем с искусственным оползнем, который возник из-за того, что кто-то сбрасывал сыпучий материал на естественный склон.

Грузинская полиция ищет виновных в аварии центрального магистрального водопровода – из-за чьей-то небрежности воды лишились десятки тысяч жителей грузинской столицы и Мцхета, расследование ведет МВД.

ЧП случилось у села Цицамури, которое находится на расстояние пары десятков километров от Тбилиси, в ущелье, где течет река Арагви, утром 16 июня. Изначально водоснабжение пропало у 110 тыс человек, живущих в Тбилиси и Мцхета. На следующий день воды не было у 63 тыс абонентов. Накануне удалось за счет резервных водохранилищ начать подавать им воду по графику.

Открыто уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: уничтожение вещи по неосторожности и ведение без согласования деятельности, которая влияет на окружающую среду. Наказание по ним – штраф или тюремное заключение на срок до трех лет.

Как сообщает Georgian Water and Power, кто-то в течение промежутка времени оставлял на месте будущей аварии сыпучий материал, так что в итоге сформировался большой и нестабильный склон, которая осыпается при малейшем воздействии.

В понедельник специалисты GWP, проконсультировавшись с геологами, стали обрабатывать проблемный склон, образуя на нем террасы с уступами. Так они надеются получить доступ к поврежденной трубе. В компании рассчитывают устранить проблему с водоснабжением в Тбилиси через шесть дней.