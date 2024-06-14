Ливни и грозы покинули Москву

В центре погоды "Фобос" сообщили, что столицу покинули сильные ливни и грозы. При этом сохраняется порывистый ветер. Скорость – 25 м/с
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем-телеграм-канале рассказал о погодной ситуации в Москве на данный момент.
Синоптик заявил, что столицу уже покинули грозы и сильные ливни, однако по-прежнему сохраняется сильный и порывистый ветер.
По словам эксперта, ветер продолжит находиться в Москве до 19-20 часов. Он же добавил, что его скорость достигала 25 м/с.