Вестник Кавказа

Ливни и грозы покинули Москву

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центре погоды "Фобос" сообщили, что столицу покинули сильные ливни и грозы. При этом сохраняется порывистый ветер. Скорость – 25 м/с

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем-телеграм-канале рассказал о погодной ситуации в Москве на данный момент.

Синоптик заявил, что столицу уже покинули грозы и сильные ливни, однако по-прежнему сохраняется сильный и порывистый ветер.

По словам эксперта, ветер продолжит находиться в Москве до 19-20 часов. Он же добавил, что его скорость достигала 25 м/с.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1210 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ураган погубил мужчину в Москве

Ураган погубил мужчину в Москве

20 тонн вызвавших вспышку ботулизма продуктов уничтожены в Москве

20 тонн вызвавших вспышку ботулизма продуктов уничтожены в Москве

Три отеля Дербента стали &quot;звездными&quot;

Три отеля Дербента стали "звездными"

Боец Джефф Монсон стал мусульманином

Боец Джефф Монсон стал мусульманином

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы