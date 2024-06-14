Ураган погубил мужчину в Москве

В результате обрушившейся на Москву стихии погиб один и пострадали десять человек. За час на столицу вылилась треть месячной нормы осадков.

Один человек погиб и десять пострадали в результате обрушившегося на Москву урагана. Пострадавшим была оказана медпомощь.

По словам, синоптиков, в Москве помимо ветра и ливней было зафиксировано образование смерчей.

"Смерчи, ветер и ливни тропические - то есть все как обещали"

– ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Также синоптик отметил, что пик непогоды уже пройден, хотя локальные ливни возможны до конца суток. В общей сложности за час на столицу выпало более двадцати миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы.