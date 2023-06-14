Смерчи обещают завтра в Москве

Синоптики предупреждают о возможном возникновении в Москве завтра такого редкого природного явления, как смерч. Штормовое предупреждение распространило столичное управление МЧС.

Июнь продолжает удивлять жителей и гостей Москвы совсем не летней погодой: завтра в столице снова ожидаются гроза с ливнем, не исключены смерчи, рассказали в МЧС.

Специалисты Росгидромета ожидают, что непогода обрушится на город уже в три часа ночи. Стихия будет бушевать до 22.00.

При этом местами в Москве прогремит гроза, ожидаются сильный дождь и ливень, причем, как предупреждают синоптики, за час выпадет свыше 20 мм осадков.

Во время грозы будет дуть сильный ветер, порывы которого будут достигать 23 м/с.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей"

– МЧС

Спасатели советуют при непогоде автомобилистам сбавить скорость и увеличить дистанцию, не совершать внезапных маневров и не оставлять автомобиль под деревьями. Деревьев, равно как и рекламных щитов и неустойчивых конструкций, стоит избегать и пешеходам.