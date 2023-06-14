Смерч в Гагре остановил поезда из Питера и Москвы

После обрушившихся Гагрский район смерчей и ливней, которые нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, а также привели к остановке поездов из Москвы и Санкт-Петербурга, на место ЧП прибыл президент Абхазии Аслан Бжания. Здесь он провел встречу с министром чрезвычайным ситуациям Львом Квициния.
«Сейчас автомобильная дорога открыта, работает реверсно. Железную дорогу, к сожалению, подмыло, движение по ней пока приостановлено. В районе Цандрыпша стоят два российских поезда из Москвы и Санкт-Петербурга»
– Лев Квициния
По его словам, пассажиров на микроавтобусах доставляют в города следования. Представители коммунальных служб на местах ведут восстановительные работы.
Как впоследствии уточнили в пресс-службе президента Абхазии, глава государства взял ситуацию под личный контроль.