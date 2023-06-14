Смерч в Гаграх стал причиной разрушений

Опубликовано: 10:08, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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В Гагрской администрации заявили, что ранним утром на город обрушился не только ливень, но и смерч. На это указывают серьезные разрушения.

Непогода сегодня утром в Гагре повредила трассу и привела к разрушению нескольких зданий, причиной этого, скорее всего, стал смерч.

"Я предполагаю, что это был смерч. Ливень такое сделать не мог. Реки поднялись из нескольких ущелий в районе "Золотого поста", наверное, из семи или восьми. На одном из участков трассы смыло асфальт"

– первый замглавы администрации Адамур Цишба

Он уточнил, что автомобильное движение, ранее приостановленное, частично запущено. На дороге собралась пробка, на данный момент удалось почти очистить одну сторону дороги, начато реверсивное движение.

Шторм повредил не только республиканскую трассу, но и разрушил несколько домом в Гагрском районе. Уничтожен стихией один частный дом и общежитие при гостинице, в котором проживает персонал.

Пострадавших в результате смерча нет, все последствия ЧП еще не установлены.

Чиновник добавил, что может быть повреждена насосная станция "Репруа-1", основные потоки воды шли в ее сторону. Станцию вовремя обесточили и пока не включали, вода все еще идет.

В центре курорта штормовая ночь прошла спокойно, затоплений нет.

В течение дня синоптики в Абхазии не исключают новых гроз и усиления ветра.