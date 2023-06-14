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Гагру затопило - автодвижение остановлено

Гагру затопило - автодвижение остановлено
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ливень обрушился этим утром на Гагру. Город парализован - затоплена республиканская трасса, автомобильное движение на время приостановлено.

Мощный ливень сегодня утром накрыл курорт Гагра в Абхазии. В результате на дорогу сошел сель, автомобильное движение остановлено.

Непогода, минувшей ночью бушевавшая в соседнем Сочи и ставшая причиной отмены автобусов и затопления улиц, добралась до Абхазии. Утренний ливень привел к наводнению в Гагре

Сильный ливень обрушился на Гагру сегодня утром. В реках поднялась вода, а с гор местами сошли сели. В результате под водой оказалась часть республиканской трассы. Согласно кадрам, размещенным очевидцами в соцсетях, уровень воды на дороги в среднем доходит до середины колеса автомобиля, а местами составляет около 70 см. Автомобильное движение на дороге временно приостановлено.

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