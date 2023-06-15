"Ласточки" Сочи-Гагра отменены из-за погоды в Абхазии

Опубликовано: 16:20, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: АЖД

Скоростные электрички, запущенные несколько дней назад между Сочи и Гагрой, остановлены из-за повреждений на железной дороге. Идет ремонт путей, разрушенных после ливней в Абхазии.

Скоростные электропоезда пока не ходят между Сочи и Гагрой, сообщает АЖД.

Это связано с разрушением железной дороги в Гагрском районе из-за ливней и, предположительно, смерча накануне.

Ремонт путей и контактной сети начался накануне, велся ночью и продолжается сейчас. В работах участвуют также российские специалисты.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поезда ходят до станции Цандрипш

В данный момент все поезда из России доезжают только до станции Цандрипш. Между ней и Сухумом налажен автобусный трансфер.

Чтобы попасть на поезд из Сухума до Москвы и Санкт-Петербурга, можно также воспользоваться бесплатным автобусом не только из Сухума, но также из Нового Афона, Гудауты и Гагры.

Вся информация оперативно публикуется в Telegram-канале АЖД.