РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Абхазии пообещали ливни с грозами

В Абхазии пообещали ливни с грозами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Холодный атмосферный фронт будет диктовать погоду в Абхазии. Здесь будет тепло, однако синоптики не исключают дождей с грозами.

Абхазия продолжит оставаться по властью холодного атмосферного фронта с юга.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Абхазии будет облачно с прояснениями. Не исключен дождь с грозой и туман. Ветер слабый 2-7 м/c , местами с порывами до 9 м/c.

Воздух будет прогреваться днем от 22 до 27 градусов тепла, ночью прохладнее – от 16 до 21 градусов тепла. Температура морской воды составит +21 градус.

Где дешево отдохнуть на Черном море? Абхазия  

Где дешево отдохнуть на Черном море? Абхазия  

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
885 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version