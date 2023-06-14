В Абхазии пообещали ливни с грозами

Холодный атмосферный фронт будет диктовать погоду в Абхазии. Здесь будет тепло, однако синоптики не исключают дождей с грозами.
Абхазия продолжит оставаться по властью холодного атмосферного фронта с юга.
Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Абхазии будет облачно с прояснениями. Не исключен дождь с грозой и туман. Ветер слабый 2-7 м/c , местами с порывами до 9 м/c.
Воздух будет прогреваться днем от 22 до 27 градусов тепла, ночью прохладнее – от 16 до 21 градусов тепла. Температура морской воды составит +21 градус.